Кременчужан запрошують на «Вишиваний подіум» до бібліотеки (афіша)

Вчора, 21:00 Переглядів: 175

Кременчужан та гостей міста запрошують 15 травня о 10.00 до бібліотеки-філії № 5 на вишиваний подіум «Квітуча Україна переможе» з нагоди святкування Дня вишиванки. Про це повідомляють організатри заходу.

На відвідувачів чекає виставка творчих робіт відомої майстрині ручної вишивки, членкині Національної спілки майстрів народного мистецтва України Наталії Роми.

Також під час заходу усі бажаючі зможуть переглянути фільм «Чумацькі зорі», який розкаже про українську унікальну культурну спадщину в галузі астрономії, представить українські традиційні назви сузір'їв та розкриє деталі побуту чумаків — українських мандрівників та купців.

Відбудеться зустріч у середу, о 10.00 у приміщенні бібліотеки-філії № 5 Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою: вул. Республіканська, 65.



