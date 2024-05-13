Зелень, яку обов'язково слід включити до раціону. Серед корисностей — листя ріпи

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Ріпа — це унікальний продукт. У доколумбову епоху вона була основним продуктом харчування не лише у слов’янських країнах, а й у всій Західній Європі. Її їли 12 місяців на рік. Взагалі, ріпу вирощували ще у Давньому Єгипті та Давньому Римі. Унікальність ріпи полягає у тому, що вона дає два врожаї

Щоб отримати перший вурожай, ріпу засіюють у кінці квітня, а збирають наприкінці червня — на початку липня. Це молода ріпа з неперевершеним смаком. Але вона не зберігається довго.

Другий раз ріпа засівається у середині липня. Збирають врожай у вересні. Це крупна ріпа, яка витримує довге зберігання. Також ця ріпа є унікальною за своїми властивостями: вона сприяє покращенню зору, очищує організм, рятує від раку — принаймні, так написано у книгах.

У кулінарії ріпі немає рівних. Її можна споживати вареною, смаженою або просто свіжою прямо з грядки. Але ріпа має досить виражений смак, вона не пластична, і поступово ріпу витіснила картопля. Втім, у Європі ж ріпа залишається досить популярною і сьогодні. У французькій кухні, наприклад, є така страва «Наварен» — це тушкована баранина з морквою, цибулею та ріпою. Ще одна улюблена страва французів — качина грудка у меді з карамелізованою ріпою. У німецькій кухні також чимало страв із використанням цих унікальних овочів. А в нашій кухні ріпу переважно замінили на картоплю.

Різновиди

Жовтом’ясі та білом’ясі сорти. За формою коренеплід буває пласким, округлим та подовженим. Пласкі і деякі округлі сорти споживають як столові, подовжені — кормові сорти.

Основні поживні речовини

Мінеральні солі (великий вміст кальцію), вітаміни (А, С, В1 і РР) та цукор.

Салат із запеченою ріпою і сиром дор блю

Інгредієнти

130 г ріпи

10 г вершкового масла

1 г свіжомеленого чорного перцю

20 г руколи

10 г медово-бальзамічної заправки (оливкова олія, рослинна олія, бальзамічний оцет і мед)

40 г сиру дор блю

2 г мигдалю, нарізаного пластинками.

Ріпу очистіть, наріжте кубиками середнього розміру та ошпарте кип’ятком.

очистіть, наріжте кубиками середнього розміру та ошпарте кип’ятком. Запікайте з вершковим маслом та перцем до пом’якшення при температурі 180-200 градусів близько 25-30 хвилин. Охолодіть.

Додайте руколу і сир дор блю, додайте медово-бальзамічну заправку та посипте стравумигдалем.

Корисна зелень:

Листя ріпи

— Містить вітаміни К, С та А, залізо, фосфор, кальцій, магній та багато фолієвої кислоти.

— Через наявність антиоксидантів листя знижує ризик розвитку онкологічних та серцево-судинних захворювань.

Мангольд

— Листові буряки багаті на вітамін К, який відповідає за згортання крові в організмі.

— Вживати слід лише листя.

Цикорій

— Містить вітаміни А, В1, В3, В6, С, Е, Д.

— У складі є фолієва кислота, калій, залізо, кальцій, цинк, фосфор та інші живильні мікроелементи.

— У своїй сукупності вони запобігають інсульту та бактеріальним інфекціям, очищають печінку та шлунок, а також зміцнюють імунітет.