По вулиці Троїцькій у Кременчуці відкрили рух — фотофакт

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Сьогодні, 15 липня, після обіду на перехресті вулиць Троїцька та Шевченка по стороні вулиці Троїцької відкрили рух.

Робочі вже засипали розриті для ремонту теплотраси котловани, але асфальт ще не поклали.

Зі сторони вулиці Шевченка встановили бетонні блоки

Раніше повідомлялося, що перекриття вулиці Шевченка та перехрестя з Троїцькою продовжать до 13 липня.

Нагадаємо, що із-за ремонту тепломагістралі у Кременчуці перекриють рух на кількох вулицях







