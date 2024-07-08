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Перекриття вулиці Шевченка та перехрестя з Троїцькою продовжать до 13 липня

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 156

 

На цьому маршруті змінений також і рух громадського транспорту

У Кременчуці до 13 липня продовжать тимчасове перекриття руху вулицею Шевченка та перехрестям із вулицею Троїцькою. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Відповідне рішення мають ухвалити на найближчому засіданні виконавчого комітету міської ради.

Відповідно продовжаться і зміни у маршрутах громадського транспорту:

  • № 26А+ — по маршруту № 25 до перехрестя вулиць Івана Приходька та Макаренка (далі за звичайним маршрутом);
  • № 28А+ — проспект Свободи — вулиця Ігоря Сердюка — вулиця Небесної Сотні;
  • тролейбус по маршруту № 3Б тимчасово не працюватиме.

Маршрутне таксі № 3Б, 11, 30 та 117 з вулиці Троїцької повертатимуть на вул. Левка Лук’яненка та рухатимуться через вул. Сумську на вул. Небесної Сотні в обох напрямках.

Раніше повідомляли, що такі зміни у маршрутах триватимуть у період із 28 червня до 7 липня

Рух же на ділянках від житлового будинку № 59/78 на вулиці Тараса Шевченка до вулиці Троїцької та від вулиці Троїцької до будинку № 61/52 на вулиці Тараса Шевченка обмежений до 21 липня.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: перекриття руху обмеження руху ремонт тепломережі вулиця Шевченка перехрестя
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