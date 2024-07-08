На Полтавщині підприємець забруднював територію тваринними рештками: триває досудове розслідування

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Правоохоронці затримали на гарячому особу, яка усе це вивозила у природу

На Полтавщині правоохоронці розслідують забруднення території тваринними рештками та продуктами тваринного походження поблизу села Великий Тростянець. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Слідчі провели огляд території та виявили на ділянці площею близько 1,5 га рештки великої рогатої худоби й 39 бирок, якими чіпують худобу.

Також «на гарячому» затримали людину, яка на тракторі з причепом вивезла на земельну ділянку з підприємства, яке працює у Великому Тростянці, побічні продукти тваринного походження.

Наразі правоохоронці ідентифікують тварин за виявленими бирками. Окрім цього, зразки грунту із забрудненої території відправили до Держекоінспекції для визначення заподіяних природі збитків.

Слідчі провели на підприємстві обшуки та аналізують вилучену там документацію.

Кримінальне провадження правоохоронці проводять за ч. 2 ст. 239 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (забруднення земель речовинами, відходами внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для довкілля, та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, на початку року На Полтавщині троє чоловіків вивантажували залишки туш свійських тварин у вириту яму.