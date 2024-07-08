Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині підприємець забруднював територію тваринними рештками: триває досудове розслідування

Сьогодні, 16:55 Переглядів: 261

 

Правоохоронці затримали на гарячому особу, яка усе це вивозила у природу

На Полтавщині правоохоронці розслідують забруднення території тваринними рештками та продуктами тваринного походження поблизу села Великий Тростянець. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Слідчі провели огляд території та виявили на ділянці площею близько 1,5 га рештки великої рогатої худоби й 39 бирок, якими чіпують худобу.

 

Також «на гарячому» затримали людину, яка на тракторі з причепом вивезла на земельну ділянку з підприємства, яке працює у Великому Тростянці, побічні продукти тваринного походження.

Наразі правоохоронці ідентифікують тварин за виявленими бирками. Окрім цього, зразки грунту із забрудненої території відправили до Держекоінспекції для визначення заподіяних природі збитків.

Слідчі провели на підприємстві обшуки та аналізують вилучену там документацію.

Кримінальне провадження правоохоронці проводять за ч. 2 ст. 239 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (забруднення земель речовинами, відходами внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для довкілля, та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, на початку року На Полтавщині троє чоловіків вивантажували залишки туш свійських тварин у вириту яму.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура
Теги: забруднення тваринні рештки прокуратура Полтавщини екологія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх