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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині троє чоловіків вивантажували залишки туш свійських тварин у вириту яму – поліція

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 235

 

Правопорушникам загрожує штраф від 17 000 до 68 000 гривень або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Вчора, 28 лютого, близько 16.30, неподалік села Носівка Полтавського району правоохоронці виявили трьох полтавців, які вивантажували залишки туш свійських тварин у вириту яму. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Попередньо поліція встановила, що правопорушники за допомогою екскаватора вирили у полі неподалік села яму та звозили до неї вантажним автомобілем залишки туш свійських тварин. До правопорушення причетні троє полтавців віком  30, 43 та 52 років.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Правопорушникам загрожує штраф від 17 000 до 68 000 гривень або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, що в листопаді, в яру поблизу села Мозоліївка Градизької громади 64-річна жінка захоронила свиней заражених африканською чумою

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Автор: Дарія Згура
Теги: поліція Полтавщини забруднення поховання тварини Полтавщина
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