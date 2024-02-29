«Це поділ за майновим принципом» — депутатка Гориславець про програми НУШ та «Інтелект України»

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Програми НУШ та «Інтелект України» — це освітній курс, який батьки можуть вибрати на першому етапі подачі документів до навчального закладу. З огляду на кількість заявок, школа, гімназія чи ліцей формують певну кількість класів за обраними освітніми програмами. У Кременчуці є як навчальні заклади, де функціонують лише класи за програмою «Нової української школи». Є й такі, які набирають першачків тільки за програмою «Інтелект України»

28 лютого, під час виїзної депутатської комісії з питань освіти та бюджету між депутатами, керівництвом шкіл та представниками влади розгорілася дискусія щодо навчальних програм. Депутатка міської ради та член профільної освітньої комісії Лариса Гориславець зазначила, що поділ дітей між навчальними програмами та школами неприпустимий.

«Якщо у якійсь школі маємо тільки «Інтелект України», а в іншій тільки НУШ, то на мою думку, це поділ за майновим принципом, тому що виходить, що тоді у нас в одній школі навчаються діти з більш фінансово спроможних родин, а в іншій ні. Я вважаю, що в такий спосіб ми будемо створювати елітні школи й відсувати назад інші школи» — зазначила депутатка.

Натомість заступниця міського голови Ольга Усанова каже, питання про те, чи буде у кожній школі альтернативний вибір НУШ чи «Інтелект» поки опрацьовується.

«Відповідні рішення будуть прийняті за бажанням батьків. Ми говоримо не про кожен навчальний заклад, бо підхід такий, що це не просто програма навчання, потрібно щоб вчителі пройшли відповідну підготовку, аби працювати за цими програмами. Дивлячись на кадровий потенціал, за якою саме програмою вчителі проходили підготовку, будуть прийматися рішення про відкриття тих чи інших класів», — розповіла віцемерка.

Освітні заклади за навчальною програмою НУШ та «Інтелект України»

Директори освітніх закладів кажуть, що кількість класів у закладі та програму навчання визначають батьки. Так у Кременчуцькій гімназії № 1 бажаючих навчатися за програмою «Інтелект України» не знайшлося.

«Ми плануємо набрати до 90 першокласників. 64 вже набрали. Працюємо за програмою НУШ. Ми пропонуємо програми на вибір, але не було поки батьків, які б бажали перейти на «Інтелект». НУШ — це програма, яка має державне забезпечення, а це і підручники, і підвищення кваліфікації педагогічних працівників» — констатувала директорка гімназії № 1 Олена Білоножко.

Натомість у Кременчуцькому ліцеї № 5, за словами директорки, батьки віддають перевагу програмі «Інтелект». Очільниця закладу Ольга Мірошніченко розповіла, що програми не мають суттєвих відмінностей.

«У нашому окрузі тільки наш ліцей набирає за цією альтернативною програмою, а вони хочуть вчитися. Бо 30, 27, 28, 1 школи працюють виключно за типовими, у батьків теж нема вибору. У нас діти переходили й з НУШ в інтелект, і навпаки. Були й такі, які переходили в «Інтелект» з НУШ і в 5, і в 6 класі. Якщо дитина вчиться на середньому рівні за типовою програмою, вона на середньому рівні освоює і програму «Інтелект України». Той, хто на відмінно вчиться, так само. Програма побудована по іншому, а матеріал той самий» — констатувала директорка Кременчуцького ліцею № 5.

З подальшим навчанням у старших класах, які нині є профільними, після будь-якої з обраних програм проблем не буде, розповіла заступниця міського голови Ольга Усанова:

«У 10-11 класах профільна програма. Після 9 класу діти складають державну підсумкову атестацію, і за її результатами діти зараховуються у профільний 10 клас. Відбувається це відповідно до обраного профілю»

Нагадаємо, НУШ чи «Інтелект України»: «ТелеграфЪ» розбирався, які особливості цих шкільних програм.