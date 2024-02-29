Мета зустрічі – допомогти громадянам висвітлити їх проблеми та отримати дієву правову допомогу
Мета зустрічі – допомогти громадянам висвітлити їх проблеми та отримати дієву правову допомогу.
– Починаємо співпрацю у напрямі захисту прав громадян, шляхом консультацій з Представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Полтавській області, а також представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, – йдеться у повідомленні.
Захід відбудеться об 11.00, на вулиці Соборній 15/42, ТЦ «Мега», 4 поверх, Інша Освіта хаб. Реєстрація обов’язкова.
Важливо попередньо вказати питання на які б хотіли отримати відповідь.
Основні пріоритети: захист прав військовослужбовців та членів їх родин, доступ інформації, захист та питання пов'язані з захистом персональних даних, справедливе правосуддя, дотримання прав людини в місцях несвободи, права осіб що постраждали внаслідок збройної агресії, дотримання соціальних та економічних прав громадян.
Участь за умови реєстрації
. Деталі за номером телефона: 050-149-70-63.
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