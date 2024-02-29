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Кременчук, Афіша

Кременчужан запрошують на зустріч з представником Уповноваженого ВРУ з прав людини у Полтавській області (афіша)

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 127

 

Мета зустрічі – допомогти громадянам висвітлити їх проблеми та отримати дієву правову допомогу
6 березня Кременчужан запрошують на зустріч з представником Уповноваженого ВРУ з прав людини у Полтавській області. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Представництва Уповноваженого ВРУ з прав людини у Полтавській області.
Мета зустрічі – допомогти громадянам висвітлити їх проблеми та отримати дієву правову допомогу.
– Починаємо співпрацю у напрямі захисту прав громадян, шляхом консультацій з Представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Полтавській області, а також представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, – йдеться у повідомленні.
Захід відбудеться об 11.00, на вулиці Соборній 15/42, ТЦ «Мега», 4 поверх, Інша Освіта хаб. Реєстрація обов’язкова.
Важливо попередньо вказати питання на які б хотіли отримати відповідь.
Основні пріоритети: захист прав військовослужбовців та членів їх родин, доступ інформації, захист та питання пов'язані з захистом персональних даних, справедливе правосуддя, дотримання прав людини в місцях несвободи, права осіб що постраждали внаслідок збройної агресії, дотримання соціальних та економічних прав громадян.
Участь за умови реєстрації. Деталі за номером телефона: 050-149-70-63.
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Автор: Дарія Згура
Теги: зустріч ВРУ права права людини
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