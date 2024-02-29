6 березня Кременчужан запрошують на зустріч з представником Уповноваженого ВРУ з прав людини у Полтавській області. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Представництва Уповноваженого ВРУ з прав людини у Полтавській області

Мета зустрічі – допомогти громадянам висвітлити їх проблеми та отримати дієву правову допомогу.

– Починаємо співпрацю у напрямі захисту прав громадян, шляхом консультацій з Представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Полтавській області, а також представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, – йдеться у повідомленні.

Захід відбудеться об 11.00, на вулиці Соборній 15/42, ТЦ «Мега», 4 поверх, Інша Освіта хаб. Р еєстрація обов’язкова.

Важливо попередньо вказати питання на які б хотіли отримати відповідь.