У Кременчуці чоловік стріляв у дітей співмешканки і побив їх, бо думав, що вони вкрали 200 грн

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 368

У Кременчуці 38-річний чоловік побив дітей співмешканки та стріляв у них, бо думав, що вони вкрали у нього 200 грн. Також він прострелив дідові цих дітей вухо. 22 лютого Крюківський районний суд Кременчука виніс чоловікові вирок за катування малолітніх дітей.

У матеріалах справи йшлося, що обвинувачений протягом двох років жив в однокімнатній квартирі разом зі співмешканкою, її батьком та трьома дітьми від попередніх стосунків. Також у них зі співмешканкою є спільна дитина.

Почалося усе з того, що у родині зникло 200 грн. Обвинувачений зробив висновок, що діти співмешканки вкрали ці гроші. Проте діти сказали, що, можливо, гроші взяв дід. Тоді розлючений чоловік схопив пневматичний пістолет «Umarex xbg кал. 4,5 мм», який зазвичай зберігав на шафі, аби до нього не дісталися діти, та вистрілив тестю у вухо.

Але вже на наступний день обвинувачений повторно звинуватив дітей у крадіжці грошей і вимагав від них зізнання. Діти заперечили, що взяли 200 грн, але обвинувачений відповів, що вони йому брешуть, адже він вміє читати правду по очах. Аби отримати від малих зізнання, він побив їх руками та ногами, а також ременем та ніжкою від стільця по голові, тулубу, руках та ногах. Також двічі він стріляв у дітей з пневматичного пістолета. Хлопцю Мишку вітчим прострелив долоню, а тоді ножем вийняв кулю з руки дитини.

Мишко отримав струс головного мозку, множинні гематоми та забої на обличчі, тулубі, руках та ногах, кульове поранення кисті, а його сестра – струс головного мозку, забої та синці на тілі, руках та ногах.

Нападник не визнав свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, у яких його обвинувачують. Сказав, що не умисно, а з необережності спричинив тілесні ушкодження потерпілим: батьку своєї співмешканки та її малолітнім дітям.

Обвинувачений розповів, що після того, як влучив тестю у вухо, хотів ще прострелити йому ногу, щоб навчити того не брати чужі речі без дозволу. За словами чоловіка, коли він здійснив постріл, то син співмешканки Мишко підставив свою руку. Тому куля випадково потрапила у долоню Мишку, а не діду у ногу. Також чоловік розповів, що у цей момент дід штовхнув його, тому обвинувачений впав на стілець, від чого стілець зламався. За це він врізав діду кулаком у плече, і той пішов на вулицю заспокоїтися.

Проте свідчення обвинуваченого не відповідають дійсності, оскільки інцидент з тестем стався 19 липня 2023 року, а з дітьми – на наступний день, 20 липня. Крім того, встановлено, що в обох випадках обвинувачений був п'яним.

Прабабуся дітей у суді розповіла, що обвинувачений ніде не працював, жив за кошти її онуки та сина, а отже своїх грошей у нього не було. І вона змушена ще працювати, щоб допомагати утримувати правнуків.

Діти у суді свідчили, що спочатку співмешканець матері ставився до них добре, та потім став зловживати алкоголем. Коли напивався, ставав агресивним і бив їх. Мишко розповів, що вітчим карав їх за дрібниці, яких не згадати, наприклад, ставив на коліна, вимагав триматися напівприсядки, тримати сірники. Мама та дід їх ніколи не били, могли лише покричати.

Співмешканка обвинуваченого розповіла, що під час конфлікту чоловік розбив її телефони, тому родина не могла покликати на допомогу поліцію чи лікарів. Після сварки її чоловік відчув себе погано та втратив свідомість. Тоді її дочка вибігла з квартири у магазин, де покликала на допомогу. Це підтвердила касирка магазину «Маркетопт», що на вул. Івана Мазепи, 67. Вона розповіла, що у магазин прибігла дівчинка років 7, яка мала плями крові та тілі та обличчі, і просила допомоги. Тоді продавчиня передала малечу охоронцям, і ті викликали поліцію.

Коли на місце події приїхала «швидка», медики забрали співмешканку обвинуваченого, її батька та дітей до лікарні. Нападника заарештували поліціянти. 1 серпня 2023 року соціальні працівники забрали дітей з родини у Центр реабілітації.

Суд визнав 38-річного чоловіка винним:

за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та призначив штраф у 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн;

за ч. 1 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України та призначив позбавлення волі на строк 4 роки.

Оскільки більш суворе покарання поглинає менш суворе, чоловіку присудили позбавлення волі на строк 4 роки. До набрання вироком законної сили йому продовжили запобіжний захід – тримання під вартою. У строк відбування покарання ввійшов час його ув'язнення з моменту затримання з 20 липня 2023 року до 21 лютого 2024 року. Вирок суду може бути оскаржений.