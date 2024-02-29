За минулу добу на Кременчуччині згоріло 1,5 га сухої рослинності

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 89

За минулу добу в Кременчуцькому району сталися 2 пожежі у природних екосистемах. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

28 лютого, о 13.22, на вулиці Козацькій, у селі Нова Знам'янка Піщанської тергромади згоріло 0,5 га сухої рослинності. Пожежу загасили о 14.23. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

28 лютого, о 17.35, на вулиці Квітковій, у селі Рокитне згорів 1 га сухої рослинності. Пожежу загасили о 19.06. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що за останні два тижні у Кременчуцькому районі згоріло понад 7 га сухостою.