Показові укриття: як виглядають місця схову у гімназії № 21 та ліцеї № 5

У п'ятому ліцеї збудували три укриття, які вміщають як учнів, так і вихованців садочка № 57. Що ж до двадцять першої гімназії, то там теж можуть перебувати не лише школярі.
Учора, 28 лютого члени двох депутатських комісій, представники влади та журналісти перевіряли стан укриттів у кількох навчальних закладах міста. Директор Кременчуцької гімназії № 21 розповів, що їх укриття здатне прийняти 365 осіб.
Крім учнів, укриття приймає вихованців дитячого садочка № 67. Олександр Деньга зазначив, що нині розглядається питання про повноцінне розміщення на базі школи дитсадка.
У Кременчуцькому ліцеї № 5 розповіли про наявність одразу трьох укриттів. Прийняти останні можуть 642 особи.
Нагадаємо, раніше депутатська делегація перевірила стан укриття у Кременчуцькій гімназії № 1.
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