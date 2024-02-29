Показові укриття: як виглядають місця схову у гімназії № 21 та ліцеї № 5

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 127

У п'ятому ліцеї збудували три укриття, які вміщають як учнів, так і вихованців садочка № 57. Що ж до двадцять першої гімназії, то там теж можуть перебувати не лише школярі.





Учора, 28 лютого члени двох депутатських комісій, представники влади та журналісти перевіряли стан укриттів у кількох навчальних закладах міста. Директор Кременчуцької гімназії № 21 розповів, що їх укриття здатне прийняти 365 осіб.

«Укриття оснащене всім необхідним. У нас є два генератори. Один генератор для укриття, інший для пункту незламності. Під час освітнього процесу укриття використовується лише для учнів, у вихідні та в позаучбовий час можуть приходити місцеві жителі» — розповів Олександр Деньга.

Крім учнів, укриття приймає вихованців дитячого садочка № 67. Олександр Деньга зазначив, що нині розглядається питання про повноцінне розміщення на базі школи дитсадка.

«У нас є приміщення де був раніше інтернат. Коли почалася війна, тут був пункт розміщення внутрішньо переміщених осіб Мали змогу розмістити 120 осіб. Коли почали готувати укриття, людей переселили в інші місця. Ці приміщення будуть використовуватися для ДНЗ № 67, який приєднаний до нашого закладу» — констатував директор.

У Кременчуцькому ліцеї № 5 розповіли про наявність одразу трьох укриттів. Прийняти останні можуть 642 особи.

«Ці укриття дали змогу нам вийти на очне навчання у дві зміни. Ми працюємо кожного дня. Також сюди ходить три групи садочка № 57. Всі укриття облаштовані санвузлами, є необхідні медикаменти, запаси води тощо» — розповіла директорка ліцею Ольга Мірошніченко.

Нагадаємо, раніше депутатська делегація перевірила стан укриття у Кременчуцькій гімназії № 1.