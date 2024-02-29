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Мужики не танцюють стриптиз

Сьогодні, 11:44 Переглядів: 111

 

3 березня ПК НАФТОХІМІК о 17:00 феєрична комедія Дмитра Рачковського «Мужики не танцюють стриптиз»

 Вони: офіцер спецназу, бандит, музикант і збанкрутілий бізнесмен. Кожен з них гідний кращого, але життя склалося так, як склалося. У кожного своя доля, своя трагедія. У них немає роботи, немає грошей.
Єдина їх надія - елітне чоловіче стриптиз-шоу, в яке ще треба потрапити. Ніхто з них раніше нічим подібним не займався, їм страшно і смішно одночасно, але це їхній останній шанс - отримати можливість заробляти хороші гроші, а заразом довести оточенню і самим собі, що нічого неможливого немає, головне - сильно захотіти!
Поки четверо закомплексованих мужиків навчаться більш менш правильно рухатися і при цьому скидати одяг, зал задихнеться від сміху.


Квитки можна придбати в касі або на сайті онлайн на karabas.com

 Вартість квитків від 150 до 400 грн

www.facebook.com/teatrsovremennyiukr

Автор: маркетінг
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