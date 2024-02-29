Вчора на Кременчуччині легковик злетів до кювету та перевернувся

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Вчора, 28 лютого, о 19.07, на автошляху поблизу села Устимівка Семенівської тергромади Кременчуцького району легковик з'їхав з проїжджої частини дороги, злетів до кювету та перевернувся. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники за допомогою тросу встановили автомобіль на колеса.

На місці працювали надзвичайники 8 державного пожежно-рятувального поста.

Нагадаємо, шо в січні за день у Кременчуцькому районі в кювет злетіли дві автівки. Надзвичайники також відбуксирували їх тросом.