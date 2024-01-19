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Надзвичайні новини

Вчора у Кременчуцькому районі дві автівки злетіли у кювет

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 0

 

На допомогу виїжджали надзвичайники

Вчора, 18 січня, у Кременчуцькому районі дві автівки злетіли у кювет. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Перша дорожньо-транспортна пригода сталася о 15.43, на автошляху між селами Греблі та Товсте через несприятливі погодні умови водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перевернувся. Рятувальники за допомогою тросу поставили автомобіль на колеса та відбуксирували на безпечну ділянку. На місці працювали надзвичайники 8-го державного пожежно-рятувального поста.

 

Друга ДТП сталася о 12.16, на автошляху поблизу села Кагамлик, через несприятливі погодні умови легковик з'їхав у кювет та застряг. Рятувальники за допомогою тросу відбуксирували автомобіль на безпечну ділянку дороги. На місці працювали надзвичайники місцевої пожежної охорони селища Градизьк.

Нагадаємо, що цілодобово на зв’язку знаходяться диспетчерські служби, до яких можна звертатися за допомогою: 0674006080 (державні дороги), 0500150233 (місцеві).

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДСНС кювет негода Кременчуцький район
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