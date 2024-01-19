У Кременчуці поліція продовжує рейди по «наливайках»: які результати за рік

Кременчужани масово скаржились на подібні бари та їх відвідувачів
У 2023 році кременчуцька поліція перевірила 99 місцевих закладів ресторанного господарства та торгівлі. Зі всіх закладів, що працюють, порушення виявили майже у кожному десятому.
Про це повідомив начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович на сесії міської ради 18 січня.
За його словами, у «наливайках», на власників яких склали адмінпротоколи, не було ліцензії на продаж алкоголю. Нині в місті діють 65 таких закладів.
Нагадаємо, у жовтні минулого року на одній з сесій міської ради порушили питання роботи закладів, де торгують алкоголем — тоді депутати розповіли, що кременчужани масово скаржились на подібні бари та їх відвідувачів.
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