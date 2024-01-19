У Кременчуці поліція продовжує рейди по «наливайках»: які результати за рік

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 252 Коментарів: 1

Кременчужани масово скаржились на подібні бари та їх відвідувачів

У 2023 році кременчуцька поліція перевірила 99 місцевих закладів ресторанного господарства та торгівлі. Зі всіх закладів, що працюють, порушення виявили майже у кожному десятому.

Про це повідомив начальник Кременчуцького районного управління поліції Олександр Холондович на сесії міської ради 18 січня.

За його словами, у «наливайках», на власників яких склали адмінпротоколи, не було ліцензії на продаж алкоголю. Нині в місті діють 65 таких закладів.

Нагадаємо, у жовтні минулого року на одній з сесій міської ради порушили питання роботи закладів, де торгують алкоголем — тоді депутати розповіли, що кременчужани масово скаржились на подібні бари та їх відвідувачів.