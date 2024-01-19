Полтавщина виділила 4,5 млрд грн на проживання понад ста тисяч сімей переселенців

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 89

Загалом із початку повномасштабного вторгнення в області зареєстровано 197,1 тис. внутрішньо переміщених осіб

Протягом 2023 року у Полтавські області 114,3 тисячі сімей переселенців отримали житло на суму 4,5 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Полтавської обласної військової адміністрації.

Загалом же з початку повномасштабного вторгнення Полтавщина прихистила 197,1 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Також протягом минулого року 7,6 тис. домогосподарств прихистили 20,2 тис. переселенців. Їм область компенсувала 129,6 млн грн.

Такі цифри наводять в Управлінні у справах реінтеграції, соціального захисту ветеранів та внутрішньо переміщених осіб Полтавської ОВА.

35 родин військових (переселенців), які захищають Україну, отримали компенсацію на житло у сумі 64,5 млн грн.

Протягом минулого року обласна служба зайнятості працевлаштувала 795 осіб та залучила до участі у громадських роботах 119 осіб. В межах реалізації урядової програми роботу отримали 809 осіб. Також працівники служби зайнятості видали 1228 результативних направлень на суспільно корисні роботи в межах проєкту «Армія відновлення».

Окрім цього переселенці отримали мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу у межах державної програми «єРобота».

Нині на Полтавщині продовжує працювати 51 бізнес, який переїхав із Донецької, Луганської та Харківської областей.

Минулого року майже 113 тисяч переселенців отримали медичні послуги, а освітні — понад 10 тисяч.

З обласного бюджету були виділені кошти на одноразову матеріальну допомогу 121-му онкохворому.

608 сімей, які виховують дітей з інвалідністю, одержали по 4 тис. грн на загальну суму 2,4 млн грн.

У 60 територіальних громадах області реалізуються місцеві програми з надання соціальної підтримки переселенцям. На це із бюджетів громад було виділено 153,8 млн грн.

Також у Кременчуці завершилася реалізація двох проєктів «Реконструкція нежитлового приміщення під житлові квартири». Фінансувалися вони коштом Надзвичайної кредитної програми для відновлення України та коштів Європейського інвестиційного банку.

Нагадаємо, на Полтавщині планують створити житловий фонд, гроші з оренди квартир якого підуть на утримання безкоштовного соціального житла для переселенців.



