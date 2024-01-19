Колишній керівник Кременчуцького військового ліцею звинувачує теперішнього у «розподілі випускників» — той все заперечує

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 1 967

Давня історія звинувачень з боку колишнього керівника Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Володимира Полякова теперішнього керівника навчального закладу Валерія Марченка отримала продовження.

18 січня Володимир Поляков написав у Фейсбук, що після початку повномасштабного вторгнення, коли почали гинути випускники ліцею, він «помітив, що ніхто з нового ліцею на поховання не приїжджає».

Він також звинуватив теперішніх керівників ліцею у тому, що вони ділять випускників на тих, хто випускався під час його керівництва навчальним закладом, та тих, хто випускався вже після того. І не приїжджають на поховання саме «його випускників».

Зазначимо, що Володимир Поляков очолював військовий ліцей з 2001 по 2012 рік.

— Що на виході: розподіл на своїх — гарних та чужих — плохих… Я буду робити все, щоб ви не загинули другий раз — зберігати про вас ПАМ’ЯТЬ, — написав Володимир Поляков.

Зважаючи на суспільний резонанс від цих звинувачень, «Кременчуцький ТелеграфЪ» зв’язався з колишнім керівником ліцею та з’ясував, що змусило Володимира Полякова написати цей пост.

Аргументи Володимира Полякова

Він зазначив, що його особливо обурило те, що на похованні випускника ліцею 2009 року майора Миколи Городніченка, яке відбулося 12 січня у Миргороді, нікого з Кременчуцького військового ліцею не було. Після цього він проаналізував, чи це випадковість, та зробив для себе висновок, що справа саме у «розподілі».

За словами Володимира Полякова, «його випускників» навіть не пускали у приміщення ліцею. Він наголошує, що навчальний заклад «повинен вшановувати всіх своїх учнів».

А ще, за думкою колишнього керівника, учнів навчального закладу «заборонили» приводити до музею військової історії Кременчука, який він створив у приміщенні ВПУ № 7.

Коментар Валерія Марченка

На прохання прокоментувати усі ці звинувачення теперішній керівник ліцею Валерій Марченко зауважив, що не бачив у Фейсбуці цього посту, але вже звик до звинувачень на свою адресу з боку Володимира Полякова.

— Це неправда. Для нас усі випускники однакові. Ми їх не ділимо. Це випускники ліцею, а не Полякова чи Марченка. Ми усіх вшановуємо, і з тими, хто приїздить до нас, зустрічаємося та організовуємо зустрічі з ліцеїстами, — зазначив Валерій Марченко.

Він додав, що до ліцею постійно приходять ветерани, учні шкіл та колишні випускники. І не тільки з Кременчука, а й навколишніх міст. А відсутність представників навчального закладу на похованні Миколи Городніченка у Миргороді пояснив складними погодними умовами, що завадили у цей день поїхати до Миргорода. І заявив, що у ліцеї вшановують пам’ять усіх 11 загиблих випускників. Керівник ліцею додав, що серед випускників ліцею чотирьом надано звання Героя України. Одному з них посмертно.

— Ми виховуємо наших ліцеїстів на їх прикладі, — додав Валерій Марченко.

За його словами, наразі навчальний заклад готує документи на присвоєння ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України лейтенанта Віталія Коваля, який є випускником 2018 року.

Валерій Марченко також розповів, що влітку ліцей провів розширений набір учнів — 50 хлопців та 14 дівчат, які зараз навчаються у змішаному форматі. А у лютому розпочинає відбір нових абітурієнтів з проходження військово-лікарської комісії.

Керівник навчального закладу запросив усіх охочих відвідати Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою у День відкритих дверей, який запланований на 10.00 у суботу, 27-го січня.

Відкриття меморіальної дошки і перейменування вулиці на честь Володимира Трусова

Думка ветеранки ліцею

Заступниця начальника ліцею з виховної роботи Ірина Васильєва доповнила свого керівника та наголосила на безпідставності звинувачень.

Вона зазначила, що працює у ліцеї з 2009 року і заявила, що у навчальному закладі цінують, вшановують та раді усім випускникам.

Ірина Васильєва згадала лише один випадок, коли випускників не пустили до ліцею, який стався кілька років тому, та пояснила причину цього.

— Було літо, усі ми знаходилися у відпустках, а у ліцеї проводився ремонт. На КПП чергувала кухонний працівник. До ліцею прийшла група випускників і вона їх не пустила. Якби мене попередили чи зателефонували комусь із керівництва ліцею, то такого б не сталося, — запевнила Ірина Васильєва.

На підтвердження своїх слів, щодо вшанування усіх випускників незалежно від року випуску, вона нагадала, що вулиця, на якій знаходиться навчальний заклад, була перейменована на честь загиблого капітана Володимира Трусова, який є випускником ліцею 2011 року.

— Саме наш ліцей виступив з ініціативою щодо перейменування вулиці, — зазначила заступник керівника.

Ірина Васильєва також пояснила, що Володимир Поляков, під керівництвом якого вона починала працювати у цьому навчальному закладі, ніколи не запрошував учнів ліцею відвідати створений ним музей.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» виклав позицію обох сторін конфлікту без упереджень. І все ж, сподіваємося, що колишній та теперішній керівники ліцею знайдуть порозуміння та організують відвідування Музею військової історії Кременчука ліцеїстами. Адже можливості цього музею варто використовувати у військово-патріотичному вихованні не тільки ліцеїстів, а й усіх школярів Кременчука.

На заглавному фото випускник військового ліцею 2011 року Максим Чайка під час відвідування навчального закладу.



