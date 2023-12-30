Музей військової історії Кременчука: місце, де зібрані унікальні експонати з війни

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 446

У кременчуцькому вищому професійному училищі № 7 вже два роки успішно діє Музей військової історії Кременчука. Днями там побували журналісти «Кременчуцького Телеграфа»

Військова історія — важлива частина загальної історії як всієї України, так і міста Кременчука. Тому так важливо збирати, зберігати, а потім виховувати на історичних фактах молодь.

Велика зала одного з приміщень училища з трудом вміщає всі експонати музею. Тут представлені предмети, документи, військова форма, зброя різних часів: від Другої світової до нинішньої війни з Росією.

Експозиція продовжує поповнюватися — майже кожного тижня військові та волонтери передають сюди або особисті речі, або нові свідоцтва злочинів сусідньої держави.

Ще один музей, присвячений кременчужанам, які брали участь в Антитерористичній операції, розташований у сусідньому приміщенні.

Ініціатором створення та одним з засновників обох проєктів є голова громадської організації «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО» Володимир Поляков.

Він почав збирати експонати ще у 2000 році. Саме тоді зрозумів, що дітей треба вчити історії, а краще зо всього історія сприймається на експонатах.

Екскурсія музеєм

Експозиція Музею військової історії Кременчука починається з часів Другої світової війни. Засновник музею демонструє виставлені документи, карти та розповідає про події 1941 року:

— Кременчук цілий місяць протримався завдяки дзвінку однієї жіночки. В 1941 році вона повідомила, що на станцію Кременчук зайшла німецька колона. Їй не повірили та пригрозили розстрілом за дезінформацію. Вважалося, що німці ще в 200 км від міста. Але коли зрозуміли, що ворог зовсім поруч, почали збирати крюківську дивізію народного ополчення, яка й зупинила колону під Чечелеве…

Володимир Юрійович показує речі бійців тієї війни: форму, зразки зброї, амуніції, американські навушники часів Другої світової війни тощо.

Всі експонати можна взяти до рук і продивитись детально.

Цілий розділ музею присвячений роботі місцевих пошуковців, з якими тісно співпрацював музей.

Вони займалися пошуковою діяльністю в рамках чинного законодавства, у тому числі пошуком, ідентифікацією та гідним перепохованням останків загиблих. Робили по кілька виїздів на місяць та з 2014 року підняли останки кількох сотень чоловік.

В експозиції представлені речі, які знайшли на місці пошуків.

Найбільша колекція

Не менший інтерес викликала частина експозиції, де представлена військова форма. Володимир Поляков з гордістю каже, що тут зібрана найбільша колекція форми різних часів.

— Тут представлені зразки різних родів військ, різних часів. Є також форма випускників Кременчуцького військового ліцею, — демонструє експонати.

Також в музеї зібрана колекція постерів, марок, конвертів, книг, присвячених війні з росією.

Не можна забути!

Окремий розділ, найбільший, присвячений подіям сьогодення.

Починається він зі зруйнованого «Амстора» — тут зібрані речі, які Володимир Поляков та його помічники знайшли на попелищі супермаркету та які можна побачити лише тут, у музеї.

Тут є розплавлений посуд, частини оргтехніки, частини букв, які залишилися від центральної вивіски супермаркету. Але один з експонатів — маленька лялька, визиває особливий трепет. Її волосся повністю вкрите попелом, й здається, що лялька зовсім сива.

— Стільки горя принесла сусідня країна нашим людям, що навіть лялька посивіла. Таке неможливо забути….- каже екскурсовод. Поруч виставлено багато зброї. Тут є й та, яку використовують наші військові, й зброя російських окупантів.

Володимир Поляков демонструє український протитанковий комплекс «Корсар», переносний протитанковий ракетний комплекс з Великобританії, Javelin, іншу зброю.

Він показує частини безпілотників, «Шахедів».

Далі підходимо до парашуту легендарного пілота, кременчужанина Вадима Ворошилова.

— Майор Ворошилов — випускник Кременчуцького військового ліцею. Льотчик-винищувач. Під час короткострокової відпустки він завітав музей з подарунками та передав нам парашутну систему, яка спасла йому життя під час вильоту на бойове завдання, — розповідає Володимир Поляков та підкреслює, що Ворошилов носить звання Герой України, як і ще двоє випускників ВПУ № 7. — Ми дуже пишаємося своїми випускниками! Ми виховуємо справжніх патріотів, багато з яких без сумніві стали на захист держави. На жаль, серед них вже чимало загиблих.

Про справжніх героїв нашого часу — загиблих військовослужбовців наш екскурсовод розповідає окремо. Тут у музеї представлені їхні речі.

— Завжди, коли проводжу екскурсію для молоді, розповідаю про загиблих та в їх пам’ять ми запалюємо свічку. Загалом, експозиція, присвячена цій війні, почалася з орківської каски. Її передав мій племінник — заступник командира батальйону оперативного призначення НГУ України майор Ігор Пугач, коли вони розтрощили під Харковом одну з орківських ДРГ. Після цього постійно, завдяки підтримки Ігоря та його бійців, йшло поповнення експозиції… Але хлопця вбили… Після похорону його бойові друзі попросили відвідати музей, про якій, як виявилося, Ігор часто розповідав на фронті. Вони передали те, що він зібрав в останній раз, але не встиг передати сам, — розповів керівник музею.

Колиска патріотизму

Ми ще довго роздивлялися зібрану величезну й, без сумніву, унікальну експозицію про подвиги захисників України.

Безсумнівно, її потрібно використовувати у військово-патріотичному вихованні молоді, бо такої кількості свідоцтв, експонатів та унікальних документів про російсько-українську війну в Кременчуці ніде немає.

— Але на жаль, департамент освіти Кременчука дітей до музею не присилає. Чому: у мене немає відповіді. Намагався налагодити співпрацю, але даремно. Діти зі шкіл приходять переважно з батьками, а не зі своїми вчителями, — зауважив полковник у відставці, учасник АТО Володимир Поляков.

Він додав, що ВПУ № 7 стало справжнім осередком патріотизму, волонтерства та кузнею кадрів для майбутньої відбудови України.

Сотні випускників навчального закладу пішли захищати Україну. На жаль, 41 випускник загинув під час російсько-української війни, починаючи з 2014 року.

Потрапити до музею можна, попередньо зателефонувавши Володимиру Полякову за номером 0677638302.