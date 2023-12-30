Музей військової історії Кременчука: місце, де зібрані унікальні експонати з війни

Військова історія — важлива частина загальної історії як всієї України, так і міста Кременчука. Тому так важливо збирати, зберігати, а потім виховувати на історичних фактах молодь.
У кременчуцькому вищому професійному училищі № 7 вже два роки успішно діє Музей військової історії Кременчука. Днями там побували журналісти «Кременчуцького Телеграфа»
Велика зала одного з приміщень училища з трудом вміщає всі експонати музею. Тут представлені предмети, документи, військова форма, зброя різних часів: від Другої світової до нинішньої війни з Росією.
Експозиція продовжує поповнюватися — майже кожного тижня військові та волонтери передають сюди або особисті речі, або нові свідоцтва злочинів сусідньої держави.
Ще один музей, присвячений кременчужанам, які брали участь в Антитерористичній операції, розташований у сусідньому приміщенні.
Ініціатором створення та одним з засновників обох проєктів є голова громадської організації «Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО» Володимир Поляков.
Він почав збирати експонати ще у 2000 році. Саме тоді зрозумів, що дітей треба вчити історії, а краще зо всього історія сприймається на експонатах.
Експозиція Музею військової історії Кременчука починається з часів Другої світової війни. Засновник музею демонструє виставлені документи, карти та розповідає про події 1941 року:
Володимир Юрійович показує речі бійців тієї війни: форму, зразки зброї, амуніції, американські навушники часів Другої світової війни тощо.
Всі експонати можна взяти до рук і продивитись детально.
Цілий розділ музею присвячений роботі місцевих пошуковців, з якими тісно співпрацював музей.
Вони займалися пошуковою діяльністю в рамках чинного законодавства, у тому числі пошуком, ідентифікацією та гідним перепохованням останків загиблих. Робили по кілька виїздів на місяць та з 2014 року підняли останки кількох сотень чоловік.
В експозиції представлені речі, які знайшли на місці пошуків.
Не менший інтерес викликала частина експозиції, де представлена військова форма. Володимир Поляков з гордістю каже, що тут зібрана найбільша колекція форми різних часів.
— Тут представлені зразки різних родів військ, різних часів. Є також форма випускників Кременчуцького військового ліцею, — демонструє експонати.
Також в музеї зібрана колекція постерів, марок, конвертів, книг, присвячених війні з росією.
Окремий розділ, найбільший, присвячений подіям сьогодення.
Починається він зі зруйнованого «Амстора» — тут зібрані речі, які Володимир Поляков та його помічники знайшли на попелищі супермаркету та які можна побачити лише тут, у музеї.
Тут є розплавлений посуд, частини оргтехніки, частини букв, які залишилися від центральної вивіски супермаркету. Але один з експонатів — маленька лялька, визиває особливий трепет. Її волосся повністю вкрите попелом, й здається, що лялька зовсім сива.
— Стільки горя принесла сусідня країна нашим людям, що навіть лялька посивіла. Таке неможливо забути….- каже екскурсовод.
Поруч виставлено багато зброї. Тут є й та, яку використовують наші військові, й зброя російських окупантів.
Володимир Поляков демонструє український протитанковий комплекс «Корсар», переносний протитанковий ракетний комплекс з Великобританії, Javelin, іншу зброю.
Він показує частини безпілотників, «Шахедів».
Далі підходимо до парашуту легендарного пілота, кременчужанина Вадима Ворошилова.
Про справжніх героїв нашого часу — загиблих військовослужбовців наш екскурсовод розповідає окремо. Тут у музеї представлені їхні речі.
Ми ще довго роздивлялися зібрану величезну й, без сумніву, унікальну експозицію про подвиги захисників України.
Безсумнівно, її потрібно використовувати у військово-патріотичному вихованні молоді, бо такої кількості свідоцтв, експонатів та унікальних документів про російсько-українську війну в Кременчуці ніде немає.
Він додав, що ВПУ № 7 стало справжнім осередком патріотизму, волонтерства та кузнею кадрів для майбутньої відбудови України.
Сотні випускників навчального закладу пішли захищати Україну. На жаль, 41 випускник загинув під час російсько-української війни, починаючи з 2014 року.
Потрапити до музею можна, попередньо зателефонувавши Володимиру Полякову за номером 0677638302.
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
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