У Кременчуці відкрили меморіальну дошку на честь капітана Володимира Трусова

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Дошка розміщена на будівлі Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою

28 грудня у Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою відкрили меморіальну дошку на честь випускника навчального закладу капітана Володимира Трусова.

Він закінчив Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою у 2011 році, потім навчався у Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Воював у складі 81-ї Окремої аеромобільної бригади ЗСУ, нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно).

Чоловік загинув 22 березня 2022 року неподалік Запоріжжя – уламок міни під час мінометного обстрілу пройшов під бронежилетом і виявився смертельним.

У жовтні 2022 року на XVIII позачерговій сесії Кременчуцької міської ухвалили рішення «Про перейменування вулиць у Кременчуцькій міській територіальній громаді», відповідно до якого вулицю Матросова у процесі дерусифікації перейменували на вулицю Капітана Трусова.