Уламок міни пройшов під бронежилетом: загинув Володимир Трусов з Кременчуччини

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Вчора, 22 березня, на російсько-українській війні загинув 28-річний капітан Володимир Трусов - випускник Кременчуцького військового ліцею 2011 року, випускник Національної Академії Сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, воював у складі 5 БТГр 81 ОАеМБр.

Як повідомила кременчужанка Олена Ніколаєва, це сталося під Запоріжжям під час зачистки населеного пункту. Бронежилет стримав три кулі, але уламок міни під час мінометного обстрілу пройшов під бронежилетом і виявився смертельним.