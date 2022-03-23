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Кременчук, Воины света

Уламок міни пройшов під бронежилетом: загинув Володимир Трусов з Кременчуччини

Сьогодні, 18:38 Переглядів: 0

 

Володимир - випускник Кременчуцького військового ліцею 

Вчора, 22 березня, на російсько-українській війні загинув 28-річний капітан Володимир Трусов - випускник Кременчуцького військового ліцею 2011 року, випускник Національної Академії Сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, воював у складі 5 БТГр 81 ОАеМБр. 

Як повідомила кременчужанка Олена Ніколаєва, це сталося під Запоріжжям під час зачистки населеного пункту. Бронежилет стримав три кулі, але уламок міни під час мінометного обстрілу пройшов під бронежилетом і виявився смертельним.

 

- Справжній офіцер, справжній командир, справжній друг і товариш… Чесний, порядний, сильний, мужній…
Твій прапор, який пройшов з тобою бої під Щастям, Станицею Луганська, Северодонецьком, Новоайдаром, Геївкою, разом з нами назавжди! Як і пам’ять про тебе, Вовка!

Просимо підтримати родину - картка дружини Вікторії: 5167 8032 0115 7943, - йдеться у повідомленні. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: воины света війна загиблі військовий ліцей
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