На Полтавщині від початку війни зареєстрували понад тисячу шлюбів

Сьогодні, 18:16 Переглядів: 127

Беруть шлюб і військові, що служать у лавах ЗСУ.

На Полтавщині від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну укладено понад тисячу шлюбів, повідомив голова Полтавської ОВА.

« На фото – військові, які служать в одній роті. Зустрілися випадково, коли прийшли до РАЦСу одружитися зі своїми обраницями. Так у перерві між службою й створюються нові українські родини » , - написав Лунін.

Раніше повідомлялось, з 24 лютого по 19 березня у Кременчуці одружились 5 військових.