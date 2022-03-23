На Полтавщині від початку війни зареєстрували понад тисячу шлюбів
Сьогодні, 18:16
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Беруть шлюб і військові, що служать у лавах ЗСУ.
На Полтавщині від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну укладено понад тисячу шлюбів, повідомив голова Полтавської ОВА.
«На фото – військові, які служать в одній роті. Зустрілися випадково, коли прийшли до РАЦСу одружитися зі своїми обраницями. Так у перерві між службою й створюються нові українські родини», - написав Лунін.
Раніше повідомлялось, з 24 лютого по 19 березня у Кременчуці одружились 5 військових.
Автор: Ольга Мінчук
Джерело фото: телеграм-канал Дмитра Луніна
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