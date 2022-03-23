Кількість жертв після обстрілу Харківської ОДА зросла до 24

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З дня обстрілу Харківської обласної адміністрації на вулиці Сумській з-під завалів дістали тіла 24 загиблих, повідомляє Суспільне з посиланням на Головне управління ДСНС Харківщини.

У перший день рятувальники повідомили про 7 загиблих, пізніше про 10 жертв. Остаточної інформації немає, оскільки розбір завалів триває.

Нагадаємо, росія обстріляла Харківську обласну військову адміністрацію 2 березня. Загинули не тільки люди всередині будівлі, ай ті, хто їхав вулицею Сумською повз адміністрацію. Серед загиблих - волонтерки Юлія Здановська та Валерія Ютіна.