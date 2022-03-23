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Кременчук, Надзвичайні новини

Кількість жертв після обстрілу Харківської ОДА зросла до 24

Сьогодні, 19:19 Переглядів: 727

 Раніше загиблими вважались 10 осіб. 

З дня обстрілу Харківської обласної адміністрації на вулиці Сумській з-під завалів дістали тіла 24 загиблих, повідомляє Суспільне  з посиланням на Головне управління ДСНС Харківщини.

У перший день рятувальники повідомили про 7 загиблих, пізніше про 10 жертв. Остаточної інформації немає, оскільки  розбір завалів триває.

Нагадаємо, росія обстріляла Харківську обласну військову адміністрацію 2 березня. Загинули не тільки люди всередині будівлі, ай ті, хто їхав вулицею Сумською повз адміністрацію. Серед загиблих -  волонтерки Юлія Здановська та Валерія Ютіна.

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Павло Дорогой
Теги: війна Харків
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