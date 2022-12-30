Подати Декларацію з пожежної безпеки знову можна онлайн

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 148

Це можна зробити через портал електронних послуг ДСНС та через Єдиний державний веб-портал електронних послуг

В Україні відновили функціонування порталу адміністративних послуг Держаної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили у Кременчуцькому РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Знову доступна процедура подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки в електронній формі через портал електронних послуг ДСНС та через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. №440 (у редакції від 29.01.2021).

Подана та зареєстрована Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).

Раніше ми писали, що ДСНС запустила новий чат-бот «Інтерактивний інспектор».