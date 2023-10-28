У Кременчуці є проблеми з «наливайками»: що планують робити з ними

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 1 523 Коментарів: 1

Хоч поліціянти і проводять профілактичні роботи, але депутати зазначають, що «наливайок» у Кременчуці — занадто багато

У Кременчуці планують зайнятися підпільними кафе, які у народі називають «наливайками». У майбутньому хочуть скласти список таких закладів, що працюють по всьому Кременчуку, та планово закривати їх. Про це стало відомо під час сесії Кременчуцької міської ради 27 жовтня.

Наразі кременчужани скаржаться на відвідувачів «наливайок», які вчиняють розбої та порушують громадський порядок. Депутати навели у приклад заклад на вул. Республіканській, 91, але зазначили, що такі «проблемні» заклади працюють не лише на Раківці.

— Якщо не буде профілактики, то не поборемо те, що у нас є, — сказав кременчуцький депутат Олександр Плескун.

Начальник Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович зазначив, що правоохоронці проводять профілактичні роботи, зокрема патрулюють до початку комендантської години, а також звертають особливу увагу на місця, де це потрібно. Мер Кременчука Віталій Малецький доручив управлінню розвитку торгівлі скласти список усіх «наливайок», що працюють у Кременчуці.

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