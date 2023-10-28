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14-річна школярка продавала свої декоративні роботи, щоб допомогти тренеру, який на фронті

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 383

 

Наталія Майоршина вже передала зібрані кошти дочці свого тренера Володимира Забодіна

26 жовтня у Кременчуцькій міській художній галереї відбулася виставка-ярмарок «Осіння палітра кольорів веселки» 14-річної школярки Наталії Майоршиної, яка виготовляє декоративні вироби своїми руками. У цей день відвідувачі могли придбати роботи дівчини, а всі отримані кошти вона збирала для свого тренера Володимира Забодіна, який зараз захищає Україну на фронті.

Мати юної мисткині Лариса Майошина розповіла, що обидві її дочки, Надія та Наталія, з 4 років відвідували центр позашкільної освіти, де займалися у секції «Початкове моделювання та виготовлення сувенірів». Наталія з 16-річною сестрою майже 10 років ходили у цей гурток, а ще паралельно дівчата почали займатися у кінно-спортивній школі «Фаворит».

Саме у цій школі під час розвантаження тирси для коней влітку Наталія знайшла дерев'яні дощечки, які й стали основою для її робіт. Щоб зняти стрес і відволіктися, дівчина почала розписувати їх яскравими фарбами. Коли вчителька інформатики дізналася про захоплення своєї учениці, то запропонувала їй зробити власну виставку.

На фото юна мисткиня передає зібрані на ярмарку гроші та свою роботу дочці Володимира Забодіна, тренера Кременчуцької дитячо-юнацької кінно-спортивної школи «Фаворит» – Наталїї. На ці гроші придбають турнікети та ліки для військових.

Фото: Кирило Воронцов
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Автор: Катерина Турубара Фото: Кирило Воронцов
Теги: галерея виставка ярмарок школярі допомога ЗСУ
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