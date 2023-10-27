Якої погоди чекати кременчужанам в останні вихідні жовтня

Вчора, 22:03 Переглядів: 155

У місті буде напрочуд тепло, але вітряно

В останні вихідні жовтня у Кременчуці буде напрочуд тепла погода, тож запрошуйте друзів та рідних на прогулянки осінніми парками та вуличками Кременчука.

Дощ, який йтиме вночі з 27 на 28 жовтня, закінчиться рано вранці, і далі протягом суботи та неділі опадів не передбачається. Проте у суботу, 28 жовтня, містом гулятиме вітрюган. Вдень пориви західного вітру сягатимуть 17-22 м/с, а місцями – до 25 м/с.

Вікенд порадує кременчужан ясною погодою та подарує багато сонячних годин. Лише зрідка хмари з'являтимуться на небі.

Максимально повітря прогріється до +17°C. Найпрохолодніше буде зранку у неділю, 29 жовтня, – температура впаде до +9°C.