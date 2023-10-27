Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС представив масштабну експозицію на виставці КомунТех-2023
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Якої погоди чекати кременчужанам в останні вихідні жовтня

Вчора, 22:03 Переглядів: 155

 

У місті буде напрочуд тепло, але вітряно

В останні вихідні жовтня у Кременчуці буде напрочуд тепла погода, тож запрошуйте друзів та рідних на прогулянки осінніми парками та вуличками Кременчука.

Дощ, який йтиме вночі з 27 на 28 жовтня, закінчиться рано вранці, і далі протягом суботи та неділі опадів не передбачається. Проте у суботу, 28 жовтня, містом гулятиме вітрюган. Вдень пориви західного вітру сягатимуть 17-22 м/с, а місцями – до 25 м/с.

Вікенд порадує кременчужан ясною погодою та подарує багато сонячних годин. Лише зрідка хмари з'являтимуться на небі.

Максимально повітря прогріється до +17°C. Найпрохолодніше буде зранку у неділю, 29 жовтня, – температура впаде до +9°C.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз осінь вітер
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 42 від 19 жовтня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 40 від 5 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 39 від 28 вересня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх