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Залужний відзначив кременчужанина, який брав участь у звільненні Андріївки

Вчора, 21:00 Переглядів: 316

 
«Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ присвоюють воїнам, які за відсутності офіцера взяли на себе командування підрозділом

«Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного отримав воїн з Кременчука Владислав Шабан.
Військовий брав участь у звільненні Андріївки Бахмутьського району Донецької області.

Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» Владислав Шабан, під час звільнення Андріївки він взяв на себе ініціативу групи, чим вдалося врятувати декілька життів.

 

Служить Владислав Шабан вже понад рік. Він підписав контракт 29 серпня 2022 року.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Золотий хрест нагорода нагородження відзнака
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