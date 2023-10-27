У Горішніх Плавнях очікується завершення будівництва багатоповерхового житлового будинку

Вчора, 20:00 Переглядів: 286 Партнерський проєкт

У Горішніх Плавнях очікується завершення будівництва багатоповерхового житлового будинку. Тривають роботи з підключення нового будинку до мереж водопостачання і водовідведення в перспективному мікрорайоні № 13 міста Горішні Плавні.

Їх виконує міський водоканал (КП «ВУВКГ») на замовлення забудовника і за його рахунок. Тим часом комунальне виробниче підприємство (КВП) «Теплоенерго» планує виконати модернізацію тепломереж, аби збільшити пропускну здатність центрального теплового пункту (ЦТП) із розрахунком на забезпечення теплоносієм майбутньої забудови.

Згідно з Генеральним планом міста, триває забудова перспективного 13-го мікрорайону, зокрема, на вул. Першопрохідників, 14 продовжується будівництво десятиповерхового 140-квартирного житлового будинку. Компанія-забудовник по завершенні основних будівельних робіт звернулася до профільних служб щодо підключення будинку до інженерних мереж. Технічні умови на підключення до комунікацій видавали КВП «Теплоенерго» та КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (ВУВКГ).

– Щоб забудовники приходили в місто з інвестиціями і зводили житлові будинки, необхідно сприяти їм розвитком інженерних мереж, — наголошують у міській раді. — Зараз на замовлення забудовника та за його кошти наше комунальне підприємство «ВУВКГ» (міський водоканал) виконує роботи з підключення нового 13-го мікрорайону, в тому числі житлового будинку № 14, до мереж водопостачання і водовідведення. Є перспективи щодо будівництва у цьому мікрорайоні щонайменше двох житлових будинків. Тому ці мережі, які зараз будує водоканал для будинку №14, своєю потужністю забезпечать увесь мікрорайон.

За словами очільника громади, КВП «Теплоенерго» також виконало значний обсяг робіт з модернізації теплових мереж, які живлять центральний тепловий пункт мікрорайону №12. Мета цих заходів — збільшити пропускну спроможність ЦТП.

– Наступного року ми продовжимо виконання цих робіт до 13-го мікрорайону. Таким чином, ця реконструкція теплової мережі забезпечить теплоносієм увесь мікрорайон. Незважаючи на воєнний стан, у місті розвивається житлове будівництво. Адже житло потрібне нашим військовим, внутрішньо переміщеним особам, — підсумували у міській раді.

Як розповів перший заступник міського голови Олександр Чуприна, у новому мікрорайоні планується прокласти підземні мережі з урахуванням будівництва нових житлових будинків.

– На сьогоднішній день вже надані дозволи на зведення п’яти житлових будинків, — повідомив він. — Один із них на стадії завершення, до осені 2024 року його планують здати в експлуатацію.