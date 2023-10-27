У Горішніх Плавнях очікується завершення будівництва багатоповерхового житлового будинку. Тривають роботи з підключення нового будинку до мереж водопостачання і водовідведення в перспективному мікрорайоні № 13 міста Горішні Плавні.
Їх виконує міський водоканал (КП «ВУВКГ») на замовлення забудовника і за його рахунок. Тим часом комунальне виробниче підприємство (КВП) «Теплоенерго» планує виконати модернізацію тепломереж, аби збільшити пропускну здатність центрального теплового пункту (ЦТП) із розрахунком на забезпечення теплоносієм майбутньої забудови.
Згідно з Генеральним планом міста, триває забудова перспективного 13-го мікрорайону, зокрема, на вул. Першопрохідників, 14 продовжується будівництво десятиповерхового 140-квартирного житлового будинку. Компанія-забудовник по завершенні основних будівельних робіт звернулася до профільних служб щодо підключення будинку до інженерних мереж. Технічні умови на підключення до комунікацій видавали КВП «Теплоенерго» та КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» (ВУВКГ).
За словами очільника громади, КВП «Теплоенерго» також виконало значний обсяг робіт з модернізації теплових мереж, які живлять центральний тепловий пункт мікрорайону №12. Мета цих заходів — збільшити пропускну спроможність ЦТП.
Як розповів перший заступник міського голови Олександр Чуприна, у новому мікрорайоні планується прокласти підземні мережі з урахуванням будівництва нових житлових будинків.
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