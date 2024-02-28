Що з укриттями: профільна депутатська комісія проінспектувала школи міста

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Свою роботу у змішаному форматі навчальний заклад розпочав 25 вересня минулого року. Директорка закладу Олена Білоножко розповідає, загалом у гімназії 797 учнів, втім, укриття може прийняти 543 учасники навчального процесу — це діти, вчителі, технічний персонал. Для себе оборали навчання у дві зміни.

— Є три входи до укриттів. Під час освітнього процесу у закладі може знаходитися стільки дітей, скільки передбачає укриття. 797 загалом учнів, навчаються у дві зміни. Уроки в укриттях не проводяться. Ми можемо тут перечекати тривогу. Крім учнів, є у нас укриття для мешканців. Вхід у нього відкритий цілодобово відкритий, — говорить директорка закладу.

Перша гімназія постраждала від прильотів російських ракет. Частково дах та вікна відновили бюджетним коштом. За словами директорки закладу, на повне відновлення кошти має виділити міжнародна благодійна організація.

— Зараз ми працюємо вже з четвертою міжнародною організацією, з ООН. Ми чекаємо, вже підготували протокол. Там ми зазначили, що у нас постраждав ґанок, покрівлю треба ремонтувати над малою спортивною залою, вікна дерев’яні також. Все у задовільному стані, але потрібні додаткові кошти. Після прильотів була обрахована сума збитків, вона була близько 4 млн грн. Спеціалісти від ООН обстежували покрівлю, дивилися заклад. Ми на стадії, коли ще чекаємо на кошти, — каже Олена Білоножко.

Як виглядає укриття Кременчуцької гімназії № 1 дивіться у нашому фоторепортажі.

Нагадаємо, на облаштування безбар’єрного укриття у гімназії № 8 влада планує витрати понад 920 тисяч гривень.