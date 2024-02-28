Що з укриттями: профільна депутатська комісія проінспектувала школи міста

Розпочали з Кременчуцької гімназії №1, там укриття під час тривог приймає 543 учасники навчального процесу.
Свою роботу у змішаному форматі навчальний заклад розпочав 25 вересня минулого року. Директорка закладу Олена Білоножко розповідає, загалом у гімназії 797 учнів, втім, укриття може прийняти 543 учасники навчального процесу — це діти, вчителі, технічний персонал. Для себе оборали навчання у дві зміни.
Перша гімназія постраждала від прильотів російських ракет. Частково дах та вікна відновили бюджетним коштом. За словами директорки закладу, на повне відновлення кошти має виділити міжнародна благодійна організація.
Як виглядає укриття Кременчуцької гімназії № 1 дивіться у нашому фоторепортажі.
Нагадаємо, на облаштування безбар’єрного укриття у гімназії № 8 влада планує витрати понад 920 тисяч гривень.
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