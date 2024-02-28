У футбольному клубі «Кремень» з'явилися двоє нових гравців

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 156

Кременчуцький футбольний клуб «Кремінь» підписав двох нових гравців. Про це повідомляють у пресслужбі клубу.

До команди приєдналися 20-річний нігерійський хавбек Майкл Обаміна та 21-річний воротар Арсеній Коркодим.

Контракт з Майклом клуб уклав на 2 роки, а Арсеній виступатиме за «Кремінь» на правах оренди — угода розрахована до завершення поточного сезону. Майкл виступатиме за «Кремінь» під номером 30, а Арсеній під номером 78.

Майкл Обаміна є вихованцем нігерійської школи Super Star International Academy. Із 2021 до 2024 років він грав за львівські команди. Результативними діями не відзначився.

Арсеній Коркодим родом із Києва. Попередньо виступав із київськими, волинськими та рівненськими командами. Восени минулого року Арсеній у складі збірної команди Державного торговельно-економічного університету став срібним призером Кубку світу з футболу серед університетів — 2023 FISU University World Cup Football, який відбувся у Цзіньцзяні (Китай).

Нагадаємо, цього місяця у ФК «Кремінь» уже з’явилися двоє нових гравців — 23-річний правий захисник Іван Паламарчук та 20-річний опорний півзахисник Назарій Пастернак.



