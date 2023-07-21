Затримали кременчужанина, який катував дітей співмешканки: падчерку побив, а пасинкові прострелив руку (доповнено)

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У Кременчуці затримали 38-річного місцевого жителя за підозрою у катуванні дітей. Про це повідомили у пресслужбі ГУ НП Полтавщини.

Відомо, що 20 липня до поліції Кременчука звернувся працівник міського супермаркету. Він розповів, що до нього по допомогу звернулася малолітня дівчинка зі травмами на обличчі й тілі.

Правоохоронці з’ясували, що 8-річну дитину побив нетверезий вітчим. Окрім того, від насильницьких дій чоловіка постраждав 6-річний брат дівчинки.

Зазначено, що у дітей виявлені численні синці, садна та гематоми. А в хлопчика ще й вогнепальне поранення зап’ястя руки. У квартирі, в якій мешкає родина, слідчі виявили та вилучили пневматичний пістолет.

Правоохоронці вважають, що чоловік не вперше застосовує насильство відносно дітей 29-річної співмешканки.

У супроводі матері та ювенальних поліцейських, дітей доставили до лікарні для обстеження та лікування. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.127 (Катування) Кримінального кодексу України, призначено судово-медичну експертизу. Постраждалі перебуватимуть під наглядом медиків, правоохоронців та соціальних служб міста.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі обласної прокуратури, подія сталася в багатодітній сім’ї. За даними слідства, п'яний вітчим катуваннями намагався вибити з дітей зізнання у крадіжці грошей.