Осколок пробив шолом: у Кременчуці попрощалися з головним сержантом Миколою Литвином

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Сьогодні, 21 липня, у Кременчуці, попрощалися з 44-річним головним сержантом Миколою Литвином.

Військовий народився 11 листопада 1978 року у нашому місті, тут він проживав та навчався, потім працював на одному з підприємств Кременчука. Коли наступила активна фаза бойових дій, Микола пройшов спецпідготовку у Харківському підрозділі, потім перевівся до Кременчука і в складі нашого окремого батальйону тероборони виступив на захист нашої Батьківщини у Донецькій області.

— Це наші герої. Це ті, що нас захищають, поки ми гуляємо вулицями, п‘ємо каву та спілкуємося. Ці хлопці захищають нас там, де йдуть дуже важкі затяжні бої, там де чують потужні артилерійські вибухи. Саме це щодня відчувають наші хлопці та наша Батьківщина. Дуже шкода, що ми проводжаємо наших хлопців, з ким ми дружили, з ким служили та з ким працювали. Вічна слава нашим Героям, — зазначив військовослужбовець з позивним «Художник».

Микола Литвин під час мобілізації був призваний Кременчуцьким РТЦК до лав ЗСУ 21 квітня 2023 року та був головним сержантом. Оскільки був молодшим командиром команди, він командував тимчасово взводом. 16 липня 2023 року Микола загинув у населеному пункті Новомихайлівка, Донецької області.

— У ході потужного артилерійського обстрілу позиції, осколок пробив шолом військового і чоловік отримав поранення, несумісне із життям, — розповів військовослужбовець з позивним «Художник».

Чимало людей прийшли сьогодні попрощатися з Миколою Литвином. Серед них знайомі, однокласники, одногрупники, колишні колеги та сусіди. А біля труни знаходяться його мати, рідна сестра, племінниця та друзі, які прийшли провести військового в останню путь.

— Ми працювали колись разом на підприємстві «КАТП-1628». Він був дуже гарною людиною, гарним хлопцем. Був відвертим, завжди прийде на допомогу. Якийсь час ми не бачились та не спілкувалися, але коли десь випадково зустрічалися, він завжди був привітливим, завжди зупиниться та трохи поспілкується. Я не знав, що він пішов на війну, тільки вчора дізнався, що він загинув, — говорить знайомий загиблого, Віталій.

— Микола мій однокласник, я його знаю пів життя. Добра, світла людина, яка на жаль пішла. Дуже багато випадків з ним пам‘ятаю у шкільні часи, — говорить однокласник загиблого, Олександр.

— Знаю Миколу з 1994 року, навчалися разом у середньому професійному училищі № 16, за спеціальністю автослюсар. Микола був добрим, порядним, у той час займався велосипедним спортом, запам‘ятався з дуже позитивного боку. Шкода, що так вийшло. Завжди будемо пам‘ятати. Я не знав, що він пішов на війну, але вчора побачив новину, що він загинув, тож прийшов попрощатися, — говорить одногрупник загиблого Костянтин.

Після прощання у МПК панахиду відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Алеї Слави Свіштовського кладовища поряд з іншими захисниками України.

У Миколи Литвина залишилися мати, рідна сестра та донька.