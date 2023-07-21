У двох дитячих садках Кременчука облаштують укриття: скільки це коштуватиме

У дитячих садочках № 35 та № 82 планують зробити ремонт найпростіших укриттів. На це зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади витратять по 1,5 млн грн на кожен заклад.
Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради 21 липня.
Коли розпочнуться роботи у дитсадках — наразі невідомо.
Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький ТелеграфЪ» оприлюднив рівень підготовки укриттів у школах та ЗДО Кременчуцької громади.
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