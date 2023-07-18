На якому етапі облаштування укриттів у дитсадках Кременчука

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Майже завершені роботи у Потоківському ЗДО №6

«Кременчуцький ТелеграфЪ» продовжує інформувати своїх читачів про те, як просувається облаштування укриттів у дитячих садках нашого міста (інформація станом на 13 липня від департаменту освіти). Минулого разу детальну інформацію про це міська влада публікувала 16 червня.

1. У цій таблиці можна ознайомитися, на якій стадії роботи у Потоківському ЗДО №6 (91%) та дитсадку №19 (35%).

2. Стало відомо, що загальна вартість робіт разом з розробкою проєктно-кошторисної документації у садках №2, 57, 68 коштує майже 1,5 млн грн. Завершення розробки проєктів і проходження експертизи переноситься на 22 липня (у минулому звіті було заявлено 3 липня).

3. Додалися 5 дитсадків (№32, 34, 65, 70, 82), щодо яких розглядають питання про облаштування укриття.

4. Тут ми бачимо, укриття яких закладів дитячі садки Кременчука використовуватимуть на умовах оренди.

5. В останній таблиці – перелік дитсадків, де обстежили підвали для облаштування укриттів.

Раніше ми писали про те, як просувається облаштування укриттів у школах Кременчука.