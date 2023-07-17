Зі 116 шкіл у Кременчуцькому районі обладнані укриттями 55

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 549 Коментарів: 1

Зі 116 шкіл у Кременчуцькому районі 55 обладнані найпростішими укриттями, бомбосховищами або протирадіаційними укриттями. Про це під час брифінгу 17 липня повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. У 48 закладах освіти тривають ремонтні роботи.

За словами Олега Лєдніка, дуже динамічно у цьому напрямку рухаються Горішньоплавнівська, Глобинська територіальні громади, а Градизька — завершує ремонт у своїх освітніх заходах.

Гірша ситуація в інших громадах району — Семенівській, Піщанській, Козельщинській, Кам’янопотоківській, Кременчуцькій. У всіх цих громадах процеси облаштування найпростіших укриттів просуваються повільніше. Але загалом усі керівники запевняють, що до початку навчального року 1 вересня укриття будуть готові, тож більшість шкіл Кременчуцького району прийматимуть учнів в режимі офлайн.

Раніше ми писали, що у гімназіях Потоків та Малої Кохнівки облаштують модульні укриття.