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Кременчук, Освіта

Зі 116 шкіл у Кременчуцькому районі обладнані укриттями 55

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 549 Коментарів: 1

 

Ще у 48 закладах освіти тривають ремонтні роботи

Зі 116 шкіл у Кременчуцькому районі 55 обладнані найпростішими укриттями, бомбосховищами або протирадіаційними укриттями. Про це під час брифінгу 17 липня повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік. У 48 закладах освіти тривають ремонтні роботи.

За словами Олега Лєдніка, дуже динамічно у цьому напрямку рухаються Горішньоплавнівська, Глобинська територіальні громади, а Градизька — завершує ремонт у своїх освітніх заходах.

Гірша ситуація в інших громадах району — Семенівській, Піщанській, Козельщинській, Кам’янопотоківській, Кременчуцькій. У всіх цих громадах процеси облаштування найпростіших укриттів просуваються повільніше. Але загалом усі керівники запевняють, що до початку навчального року 1 вересня укриття будуть готові, тож більшість шкіл Кременчуцького району прийматимуть учнів в режимі офлайн.

Раніше ми писали, що у гімназіях Потоків та Малої Кохнівки облаштують модульні укриття.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: укриття школи облаштування
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Коментарі: 1

513
Andron777:
Сьогодні, 13:03

А шо таке шків?smirk


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