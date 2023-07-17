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Надзвичайні новини

На Кременчуччині авто в'їхало в огорожу: постраждала пасажирка

Сьогодні, 12:11 Переглядів: 458

 

ДТП сталася на автошляху М-22 Полтава–Олександрія у селі Підгорівка

Вчора, 16 липня, в аварії на Кременчуччині постраждала пасажирка автомобіля ЗАЗ. Про це інформує Кременчуцьке райуправління поліції.

Дорожньо-транспортна подія сталася близько 10.30 на автошляху М-22 Полтава-Олександрія у селі Підгорівка Кременчуцького району. 38-річний місцевий житель на автомобілі ЗАЗ виїхав за межі дороги та врізався у дорожню огорожу. 

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримала 65-річна пасажирка авто. Її ушпиталили. 

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ДТП М-22 тілесні ушкодження
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