У гімназіях Поток та Малої Кохнівки облаштують модульні укриття

Зі стабфонду Кременчуцької громади виділили 2,92 млн гривень департаменту освіти Кременчука на виконання робіт із будівництва захисних споруд цивільного захисту модульного типу з виготовленням проєктної документації. Рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради 14 липня.
1,46 млн гривень - для Малокохнівської гімназії № 14 та 1,46 млн гривень - для Потоківської гімназії № 33.
Нагадаємо, нині триває облаштування укриття в дитячому садку в Потоках Кременчуцької громади.
Раніше повідомлялося, що у 9 школах нашого міста планують побудувати модульні укриття.
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