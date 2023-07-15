У гімназіях Поток та Малої Кохнівки облаштують модульні укриття

Сьогодні, 19:50 Переглядів: 132

Навчальним закладам виділили кошти на будівництво та проєктування

Зі стабфонду Кременчуцької громади виділили 2,92 млн гривень департаменту освіти Кременчука на виконання робіт із будівництва захисних споруд цивільного захисту модульного типу з виготовленням проєктної документації. Рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради 14 липня.

1,46 млн гривень - для Малокохнівської гімназії № 14 та 1,46 млн гривень - для Потоківської гімназії № 33.

Нагадаємо, нині триває облаштування укриття в дитячому садку в Потоках Кременчуцької громади.

Раніше повідомлялося, що у 9 школах нашого міста планують побудувати модульні укриття.



