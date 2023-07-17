Як просувається облаштування укриттів у школах Кременчука

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 333

Роботи почалися ще у трьох гімназіях

«Кременчуцький ТелеграфЪ» продовжує інформувати своїх читачів про те, як просувається облаштування укриттів у школах нашого міста (інформація станом на 13 липня від департаменту освіти).

1. Шкіл, де укриття готові, так і залишилося 4. Проте загальна вартість робіт зросла у ліцеї №4 «Кремінь» – з 724,475 до 1185,848 тисячі грн, бо там замінювали внутрішні інженерні мережі підвальних приміщень.

2. Серед шкіл, для яких розробили проєкти і почали облаштовувати укриття, додалися ще гімназії №1, 22, 31.

3. Почали розробляти документацію для облаштування укриття у гімназії №28.

4. Тут ми можемо бачити, укриття яких закладів школи Кременчука використовуватимуть на умовах оренди.

Нагадаємо, вперше розгорнуту інформацію про облаштування укриттів міська влада оприлюднила місяць тому – 16 червня. До того, це були «таємні» дані за сімома замками.