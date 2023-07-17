На Полтавщині знайшли мертву жінку: підозрюваного вже затримали

Сьогодні, 18:45 Переглядів: 382

Події відбувалися в одному з сіл Полтавського району

Тіло 52-річної жінки з ознаками насильницької смерті виявили 16 липня в її приватному будинку. Працівники відділу № 2 Полтавського районного управління поліції встановили причетність до злочину 66-річного місцевого жителя, якого затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

За попередньою версією органу досудового розслідування, потерпіла отримала тілесні ушкодження під час конфлікту з односельцем.

З місця події вилучені речові докази. Тіло жінки направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури слідчий підрозділ поліції розслідує кримінальне провадження, відкрите за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою.

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