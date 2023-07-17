У Горішніх Плавнях відбулася благодійна вистава «За двома зайцями»

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Кошти, вторговані за продаж квитків, будуть спрямовані для надання гуманітарної допомоги одному з батальйонів Збройних сил України, яким опікується Ferrexpo

16 липня з нагоди Дня працівників та працівниць металургійної та гірничодобувної промисловості у великій залі Палацу культури і творчості Горішніх Плавнів відбулася премʼєра комедійної п’єси Михайла Старицького «За двома зайцями».

Вистава поставлена корпоративним театром FerroTale, що складається із працівників компанії Ferrexpo, за підтримки Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя.

Кошти з продажу квитків будуть спрямовані для надання гуманітарної допомоги Збройним силам України.

Аматорський колектив FerroTale, який складається із працівників Ferrexpo, презентував на розсуд глядачів комедійну п’єсу Михайла Старицького «За двома зайцями», яка є перлиною репертуарів українських театрів. Ця комедійна історія про збанкрутілого спритного цирульника, який шукав вихід зі скрутного фінансового становища шляхом «полювання» на багату наречену.

У виконанні театру FerroTale п’єса перетворилась на сучасний мюзикл, сповнений яскравими костюмами, декораціями та гротесковими персонажами.

«Зануритись у світ ХІХ сторіччя нам допомогли фахівці національного рівня з Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя. Маємо надію, що така співпраця мистецтва та бізнесу сподобається нашим глядачам!», — ділиться Олена Цебінога, керівниця театрального колективу.

Ролі в художній постановці виконали звичайні співробітники та співробітниці з різних структурних підрозділів Полтавського ГЗК, Єристівського ГЗК та Біланівського ГЗК Ferrexpo: сепараторниці, слюсарі, водії, фахівці та керівники, які до цього не мали досвіду виступу на великій сцені.

На початку 2023 року був оголошений старт проєкту. Усі охочі отримали можливість взяти участь у кастингу. За підсумками відбору до акторського складу команди приєднались 50 працівників та працівниць. Піврічні репетиції зробили свою справу — аматори впевнено почуваються на сцені, даруючи глядачу незабутні враження від перегляду.

Кошти, вторговані за продаж квитків, будуть спрямовані для надання гуманітарної допомоги одному з батальйонів Збройних сил України, яким опікується Ferrexpo. Зробити пожертву на підтримку цього батальйону ЗСУ можна також у благодійну монобанку.