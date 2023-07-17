У Горішніх Плавнях 32 мільйони гривень податків сплатили ФОПи зі сфери малого бізнесу

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 92

Мова йде про близько 4 тис. містян, які залучені у роботу 2 тис. підприємців

У Горішніх Плавнях у сфері малого бізнесу офіційно працюють понад 2 тис. підприємців. Загальна кількість людей, які працюють у цьому секторі економіки міста — близько 4 тис. осіб.

Про це 15 липня повідомив горішньоплавнівський міський голова Дмитро Биков на II ярмарку-форумі «Плавні.Текстиль #UkraineNOW», організованому Полтавською торгово-промисловою палатою спільно з виконкомом Горішньоплавнівської міської ради.

За його словами, розмір надходжень до бюджету громади від діяльності малого бізнесу в I півріччі 2023 року склав 32 млн грн та зростає порівняно з аналогічним періодом минулого року на 4%.

— Пишаємося підприємствами міста, які забезпечують своєю високоякісною продукцією військові підрозділи Збройних сил України, — зауважив Дмитро Биков.

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