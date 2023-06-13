Двоє юних раціоналізаторів із Горішніх Плавнів — переможці Всеукраїнського конкурсу

Учні Горішньоплавнівської ЗОШ І-III ст. № 6 нагороджені дипломами І ступеня Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти й науки України
Двоє юних горішньоплавнівців здобули перемоги у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму, що проходив в очному та дистанційному форматі для дітей віком 12-15 років. З 24 по 26 травня відбувся фінальний етап конкурсу, у якому змагалися 165 проєктів у 12 категоріях (секціях).
Під час постерного захисту журі оцінювало здобутки молоді за наступними критеріями:
Як повідомили у Горішньоплавнівській міській раді, дипломами І ступеня Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України нагороджені учні ЗОШ І-III ст. № 6.
«Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря різних районів методом експрес-аналізу стану хвої» у категорії «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»
«Дослідження впливу різних способів вирощування на ріст і розвиток Phaseolus vulgaris L. сорту Preto» у категорії «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»
Підготувала переможців учитель біології та екології Світлана Броваренко.
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