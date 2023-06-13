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Двоє юних раціоналізаторів із Горішніх Плавнів — переможці Всеукраїнського конкурсу

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 194

  

Учні Горішньоплавнівської ЗОШ І-III ст. № 6 нагороджені дипломами І ступеня Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти й науки України

Двоє юних горішньоплавнівців здобули перемоги у Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму, що проходив в очному та дистанційному форматі для дітей віком 12-15 років. З 24 по 26 травня відбувся фінальний етап конкурсу, у якому змагалися 165 проєктів у 12 категоріях (секціях).

Під час постерного захисту журі оцінювало здобутки молоді за наступними критеріями:

  1. Актуальність проєкту.
  2. Творчий підхід та наукова новизна дослідження.
  3. Наукова обґрунтованість дослідження.
  4. Методологічні підходи до ведення наукового дослідження.
  5. Презентаційні навички, чіткість викладення матеріалу.
  6. Вміння вести науковий діалог, аргументованість висновків.
  7. Придатність проєкту для практичного застосування.
  8. Робота в команді, взаємодія (для командних робіт).

Як повідомили у Горішньоплавнівській міській раді, дипломами І ступеня Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України нагороджені учні ЗОШ І-III ст. № 6.

5-класниця Каміла Мохорук

«Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря різних районів методом експрес-аналізу стану хвої» у категорії «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»

 

6-класник Дмитро Музика

«Дослідження впливу різних способів вирощування на ріст і розвиток Phaseolus vulgaris L. сорту Preto» у категорії «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»

 

Підготувала переможців учитель біології та екології Світлана Броваренко.

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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: конкурс раціоналізатори винахідники Всеукраїнський конкурс НЕНЦ Горішні Плавні Каміла Мохорук Дмитро Музика ЗОШ І-III ст. № 6
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