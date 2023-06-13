Де завтра не буде світла у Кременчуці

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У середу, 14 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

просп. Свободи, 34А, 38.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;

вул. Лебедина, 5-40/4;

вул. Капітана Трусова, 5-40;

вул. Єднання України, 8/6-23/1;

вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;

пров. Ринковий, 1/13;

пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;

вул. Андріївська, 5-18А;

вул. Локомотивна, 1А-30;

вул. Переяславська, 2-37/10;

вул. Юрія Руфа, 65А;

вул. Майора Пугача, 16/16-36;

просп. Свободи, 84.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

вул. Ботанічна, 21-34;

пров. Івана Калиновича, 1-22;

пров. Князя Олега, 1-7;

вул. Кооперативна, 116, 116А;

вул. Юрія Кондратюка, 1, 1А, 1Д, 2Б.

З 8.00 до 18.00

За заявою користувача: