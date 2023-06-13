Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 14 червня енергетики проводитимуть планові роботи
У середу, 14 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
- вул. Лебедина, 5-40/4;
- вул. Капітана Трусова, 5-40;
- вул. Єднання України, 8/6-23/1;
- вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
- пров. Ринковий, 1/13;
- пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
- вул. Андріївська, 5-18А;
- вул. Локомотивна, 1А-30;
- вул. Переяславська, 2-37/10;
- вул. Юрія Руфа, 65А;
- вул. Майора Пугача, 16/16-36;
- просп. Свободи, 84.
Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:
- вул. Ботанічна, 21-34;
- пров. Івана Калиновича, 1-22;
- пров. Князя Олега, 1-7;
- вул. Кооперативна, 116, 116А;
- вул. Юрія Кондратюка, 1, 1А, 1Д, 2Б.
З 8.00 до 18.00
За заявою користувача:
- вул. Академіка Маслова, 32/15;
- вул. Гоголя, 7/44-21;
- вул. Ігоря Сердюка, 2А;
- вул. Михайла Коцюбинського, 4;
- вул. Перемоги, 25, 42/8, 50;
- вул. Софіївська, 2/50;
- вул. Богдана Хмельницького, 1Г;
- вул. Троїцька, 5,7/5;
- вул. Академіка Маслова, 19;
- вул. Івана Мазепи, 8Г-13.
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