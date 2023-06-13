Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Адреси, за якими 14 червня енергетики проводитимуть планові роботи

У середу, 14 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • просп. Свободи, 34А, 38.

З 8.00 до 17.00

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13, 11-15Б;
  • вул. Лебедина, 5-40/4;
  • вул. Капітана Трусова, 5-40;
  • вул. Єднання України, 8/6-23/1;
  • вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2, 47;
  • пров. Ринковий, 1/13;
  • пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
  • вул. Андріївська, 5-18А;
  • вул. Локомотивна, 1А-30;
  • вул. Переяславська, 2-37/10;
  • вул. Юрія Руфа, 65А;
  • вул. Майора Пугача, 16/16-36;
  • просп. Свободи, 84.

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • вул. Ботанічна, 21-34;
  • пров. Івана Калиновича, 1-22;
  • пров. Князя Олега, 1-7;
  • вул. Кооперативна, 116, 116А;
  • вул. Юрія Кондратюка, 1, 1А, 1Д, 2Б.

З 8.00 до 18.00

За заявою користувача:

  • вул. Академіка Маслова, 32/15;
  • вул. Гоголя, 7/44-21;
  • вул. Ігоря Сердюка, 2А;
  • вул. Михайла Коцюбинського, 4;
  • вул. Перемоги, 25, 42/8, 50;
  • вул. Софіївська, 2/50;
  • вул. Богдана Хмельницького, 1Г;
  • вул. Троїцька, 5,7/5;
  • вул. Академіка Маслова, 19;
  • вул. Івана Мазепи, 8Г-13.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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