Кременчуцький скелелаз Ярослав Ткач встановив рекорд України

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 158

Для української збірної дуже непогано пройшов Кубок Європи

Учора, 12 червня, в Інсбруку Австрія відбувся етап Кубка Європи зі скелелазіння. Для української збірної дуже непогано пройшли змагання.

Хлопці та дівчата нормально так розбігалися і встановили відразу декілька рекордів швидкості України.

Студент Кременчуцького національного університету ім.Михайла Остроградського Ярослав Ткач став 4 на змаганнях. Проте результат Ярослава — 5.307 с, став Рекордом України зі скелелазіння на швидкість.