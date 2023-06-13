Кременчуцький скелелаз Ярослав Ткач встановив рекорд України

Учора, 12 червня, в Інсбруку Австрія відбувся етап Кубка Європи зі скелелазіння. Для української збірної дуже непогано пройшли змагання.
Хлопці та дівчата нормально так розбігалися і встановили відразу декілька рекордів швидкості України.
Студент Кременчуцького національного університету ім.Михайла Остроградського Ярослав Ткач став 4 на змаганнях. Проте результат Ярослава — 5.307 с, став Рекордом України зі скелелазіння на швидкість.
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