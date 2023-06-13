«Для нас немає чужої біди». Рятувальники з Полтавщини допомагають людям у Херсоні

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 106

Рятувальники водолазно-рятувального відділення АРЧ АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області допомагають населенню у Херсоні.

Як повідомляє Головне управління ДСНС України у Полтавській області, рятувальники зокрема використовують снігоболотохід «Богун», який може долати майже будь-які перешкоди, зокрема їхати крутими схилами. Дно автомобіля виготовлене у формі човна, тому він не боїться води й може плисти наче човен, замість керма – важелі, а двигун – дизельний. Швидкість пересування – 40 км/год по твердій поверхні й 6 км/год по воді. Тиск у колесах можна знижувати відповідно до потреб місцевості.

Екіпаж складається з п'яти рятувальників і водія. Також є два місця для спеціальних твердих нош з відповідними пристроями для постраждалих, які дають змогу підняти потерпілих для евакуації на гелікоптері, якщо той не зможе приземлитися.

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