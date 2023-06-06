«Буде голод»: чим підрив Каховської ГЕС загрожує Кременчуку — думка еколога

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6 червня близько 2.30 ночі російські окупанти підривали греблю Каховського водосховища.

Цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче Каховського водосховища. Це акт екоциду, вплив якого виходить далеко за межі України й зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону.

Максим Сорока

«Кременчуцький Телеграф» запитав про наслідки підриву Каховської ГЕС у Максима Сороки, еколога та науковця, кандидата технічних наук, експерта у галузі управління природоохоронною діяльністю, екологічної політики та моніторингу стану та якості довкілля:

— Це техногенна та екологічна катастрофа. Всі регіони мають підготуватися до приймання десь 400 тис. біженців. Буде голод.

Для кременчуцького водосховища — загрози немає (ну як немає, тепер для всього є). Укргідроенерго разом з Водгоспом працюють. Подивимося. Я за цей рік переконався, що там є гарні фахівці. Можливо збільшать робочі рівні у всіх водосховищах. Греблі більше немає Каховської. Це — катастрофа. Зараз всі оцінюють наслідки.



