«Буде голод»: чим підрив Каховської ГЕС загрожує Кременчуку — думка еколога

6 червня близько 2.30 ночі російські окупанти підривали греблю Каховського водосховища.
Цей терористичний акт створив смертельну небезпеку для українських громадян у населених пунктах по обидва береги Дніпра нижче Каховського водосховища. Це акт екоциду, вплив якого виходить далеко за межі України й зачіпає екосистему всього Чорноморського регіону.
«Кременчуцький Телеграф» запитав про наслідки підриву Каховської ГЕС у Максима Сороки, еколога та науковця, кандидата технічних наук, експерта у галузі управління природоохоронною діяльністю, екологічної політики та моніторингу стану та якості довкілля:
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