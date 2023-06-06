Ось що горіло вночі на проспекті Полтавському у Кременчуці

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 427

В ніч на 6 червня кременчужан наполохали фото зі стовпом вогню та диму у соцмережах.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, о 00.57 на проспекті Полтавському сталася пожежа, горіла господарча споруда.

На місце виклику було прибули рятувальники 14-ї та 16-ї державної пожежно-рятувальної частини на трьох машинах.

По прибуттю на пожежу було встановлено, що вогнем охоплено господарчу споруду та гараж на площі 80 м.кв., через значне задимлення рятувальники використовували апарати захисту органів дихання та зору.

О 1.57 пожежу локалізували та о 2.55 хв — ліквідували. Найменування і кількість знищених матеріальних цінностей встановлюється.

Врятовано поруч розташований житловий будинок та цегляний гараж. Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не зареєстровано. Причина виникнення пожежі встановлюється.