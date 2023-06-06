Воїна з Кременчуччини Андрія Черню посмертно нагородили орденом «За мужність»

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Військового з Кременчуччини Андрія Черню нагородили орденом «За мужність» III ступеня (посмертно) за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку. Про це стало відомо з відповідного Указу Президента України №315/2023.

Нагадаємо, Андрій народився 17 січня 1985 року у Горішніх Плавнях. Після закінчення 9 класів гімназії вступив до Комсомольського професійно-технічного училища №15, яке закінчив у 2003 році й отримав професію «машиніст екскаватора». Після навчання у 2003-2004 роках проходив строкову військову службу в Збройних силах України. З 2005 року по 2022 рік працював на Полтавському і Єристівському гірничо-збагачувальних комбінатах, спочатку помічником машиніста екскаватора, а згодом машиністом екскаватора в кар’єрі. Андрій Вікторович був справжнім професіоналом, чоловіком, відданим улюбленій справі, підприємству FERREXPO, на якому пропрацював 17 років.

30 серпня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 7 листопада солдат Збройних Сил України Андрій Черня героїчно загинув, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності нашої Батьківщини біля населеного пункту Білогорівка Сєвєродонецького району Луганської області.

Андрій Вікторович Черня похований у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».