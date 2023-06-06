Ямковий ремонт своїми руками: кременчужанин латає дорогу додому

Сьогодні зранку, 6 червня, «Кременчуцький ТелеграфЪ» побачив кременчужанина, який в районі зупинки вул. Керченська на Молодіжному власноруч робив ямковий ремонт дороги.
Висипавши магазинну суміш з мішка у яму, за допомогою лопати, дошки та кувалди чоловік робив роботу за комунальників.
Чоловік просив не називати його ім'я та зазначив, що коштувало це йому 500 грн за 2 мішки суміші.
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