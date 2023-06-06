Ямковий ремонт своїми руками: кременчужанин латає дорогу додому

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 377

Коли місто не робить свою роботу, до справи беруться його активні жителі

Сьогодні зранку, 6 червня, «Кременчуцький ТелеграфЪ» побачив кременчужанина, який в районі зупинки вул. Керченська на Молодіжному власноруч робив ямковий ремонт дороги.

Висипавши магазинну суміш з мішка у яму, за допомогою лопати, дошки та кувалди чоловік робив роботу за комунальників.

— Днями вскочив у цю яму й пошкодив бампер і колесо. Тому й вирішив сам залатати яму, — розповів кременчужанин.

Чоловік просив не називати його ім'я та зазначив, що коштувало це йому 500 грн за 2 мішки суміші.

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