Блогерка з Кременчука Даша Майорова взяла участь у відео-шоу Олексія Дурнєва

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Трохи про Дашу Майорову, її смакові рецепти та про відео

Вчора, 12 червня, на Ютуб-каналі Олексія Дурнєва вийшло 33-тє відео із шоу «Їжа Дурнєва», в якому взяла участь блогерка з Кременчука Даша Майорова.

Відео блогери, які, з їхніх слів, колись були у романтичних стосунках, розпочали з різних жартів та приколів. Після цього Олексій подарував Даші шкарпетки та футболку з написом «кохать» зі свого магазину.

Основна ідея відео була в тому, що блогерка Даша Майорова куштувала їжу з найдорожчої кулінарії країни та оцінювала смак страв. У меню були: вінегрет, олів'є з креветкою, оселедець під шубою, борщ, голубці з індичкою, фреш-сік, котлета по-київськи, бейбі картопля, салат літній, гречка зелена з грибами, відбивна з яловичини, ліниві вареники та сирники. Серед цього всього Даші найбільше сподобалася зелена гречка з грибами, ліниві вареники, бейбі картопля, сирники, борщ та олів'є з креветкою.

На середині програми Дурнєв вирішив познайомити своїх глядачів із Дашею, трохи поговоривши з нею про її біографію. Кременчужанка Даша Майорова — Instagram-інфлюенсерка, блогерка ТікТоку та YouTube, своє перше відео в Instagram дівчина опублікувала у 2017 році. Також з дитинства Даша співала на різних концертах у своєму рідному місті — Кременчуці.

— Так. День вчителя, 8 березня, Новий рік — на усіх цих концертах я постійно виступала, все дитинство. Також виступала по всій Полтавській області, у Полтаві навіть двічі, — розповіла Даша Майорова у відео.

До речі, зараз Даша продовжує свою музичну кар'єру та нещодавно випустила свою пісню «Незамінних». На сьогодні її кліп та пісня набрали 1,5 мільйона переглядів на YouTube.

Також Олексій Дурнєв під час відео нагадав, що 12 липня разом із Володимиром Дантесом завітає до Кременчука зі стендапом «Пожежа».